В Киевэнерго ответили, почему в квартирах киевлян холодно

Киевэнерго назвало причины потери тепла в домах киевлян

Киевэнерго выборочно проинспектировало квартиры киевлян, которые жаловались на недостаточную температуру в помещении. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В инспекции принял участие заместитель председателя КГГА по вопросам ЖКХ Петр Пантелеев.

По информации Киевэнерго, "из-за неправильно теплоизолированных стен дома теряют треть тепла, 20% тепла теряется из-за негерметичных окон, 50% - из-за незастекленных стеклопакетами окон, 20% - из-за неплотно закрытых входных дверей в подъезд".

В компании напомнили, что качественное теплоснабжение - это результат усилий трех сторон: теплоснабжающей компании, балансодержателя дома и потребителя.

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