В Киеве неизвестные разгромили выставку художника - СМИ

Около 15 человек ворвались в помещение ЦИК, избили охрану и повредили выставленные картины художника

Неизвестные разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана "Утраченные возможности", которая проходит в Центре визуальной культуры в Киеве. Об этом Hromadske сообщили сотрудники Центра.

По их словам, около 15 человек ворвались в помещение ЦИК, избили охрану и повредили выставленные картины художника.

В ЦИК сообщили, что ранее, 4 февраля, выставка Чичкана была закрыта на два дня из-за угроз.





Отмечается, что нападавшие обрисовали стены надписями "Слава Украине!", "Слуги Москвы" и "Сепар".





Организаторы выставки подозревают в атаке праворадикалов. Сейчас на месте работает полиция.





Hromadske сообщает, что Чичкан был активным участником протестов на Майдане. Он исповедует анархистские взгляды и считает, что по результатам революции Украина не достигла желаемой цели.

Свои выводы из революции Майдана он воплотил в серии работ.

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