В Киеве автомобиль вылетел на обочину недалеко от остановки: фото

В результате ДТП погибла женщина, четверо человек получили травмы различной степени тяжести

В Дарницком районе Киева на Бориспольском шоссе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Эспрессо.

По неизвестным причинам водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, в результате чего машину занесло и отбросило на обочину.





В результате аварии водителя и троих пассажиров с травмами различной степени забрали в больницу.

Одна пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Окончательную причину ДТП установит следствие.

11 февраля сообщалось, что в Киеве произошло резонансное ДТП, в результате которого один человек погиб, девять получили травмы различной степени тяжести.

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