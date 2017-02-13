В Киеве автомобиль вылетел на обочину недалеко от остановки: фото
В Дарницком районе Киева на Бориспольском шоссе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Эспрессо.
По неизвестным причинам водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, в результате чего машину занесло и отбросило на обочину.
В результате аварии водителя и троих пассажиров с травмами различной степени забрали в больницу.
Одна пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью.
Окончательную причину ДТП установит следствие.
11 февраля сообщалось, что в Киеве произошло резонансное ДТП, в результате которого один человек погиб, девять получили травмы различной степени тяжести.
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