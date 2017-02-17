В Киеве на военном кладбище мужчина воровал бронзовые бюсты: фото

Детали из цветного металла злоумышленник сдавал в пункты приема вторсырья

В центре Киева участковые офицеры полиции задержали мужчину, который похитил бронзовые бюсты на военном кладбище. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В Шевченковское управление полиции обратился смотритель Лукьяновского военного кладбища с сообщением: во время обхода он обнаружил повреждения трех монументов и отсутствие на них бюстов, вероятно, изготовленных из бронзы.

Сведения о событии зарегистрировали. Уголовное производство начали по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины - надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Следователи дали поручения оперативным подразделениям по розыску злоумышленника.

"Участковые офицеры, работая над раскрытием преступления, установили личность злоумышленника и то, что он сдал похищенные элементы из цветного металла в пункт приема вторичного сырья за пределами района. Впоследствии его задержали", - сообщил и.о. начальника отдела превенции Шевченковского управления полиции Владимир Катруша.





Похищенные бюсты изъяты и приобщены к уголовному производству.

Злоумышленник был ранее судим за совершение разбойного нападения. В Киеве работал помощником дворника. В содеянном не признается, но правоохранители имеют обоснованные доказательства его вины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.





Фото: kyiv.npu.gov.ua

37-летнему мужчине грозит штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо же лишение свободы на тот же срок.

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