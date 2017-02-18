Киеву запасов угля хватит на 50 дней - Кличко

Мэр Киева заверил, что угрозы для города нет, запасов угля достаточно

Запаса угля на ТЭС в Киеве хватит почти на месяц без экономии. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.



На ТЭС ТОВ Евроконструкция сегодня есть почти 25 тонн угля.



По поручению Кличко, ТЭС перешли на экономный режим работы. Работают паровые котлы на угле и водонагревательные котлы на природном газе.



"В таком режиме тех запасов угля, которые есть, хватит на 50 дней. Киевлянам не нужно волноваться. Угрозы для Киева нет. Ситуация под контролем", - сказал мэр.



16 февраля из-за блокады Донбасса президент ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры.

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