Союзник Трампа выступил против переговоров с Россией. Заявил, что Кремлю нельзя доверять

По словам сенатора, он разочарован тем, что США не смогли предоставить Украине все необходимое для отпора России

Майк Раундс (Фото: x.com/senatorrounds)

Республиканец Майк Раундс, которого называют "союзником Дональда Трампа" в Сенате, осудил идею мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам Кремлю доверять нельзя и любые мирные предложения там воспримут за слабость, передает Politico.

"Как бы мне ни хотелось верить, что мы можем вести переговоры с тираном, я подозреваю, что мы обманываем себя. Вы верите, что этот тиран, если вы предложите ему часть свободной страны, как вы думаете, остановится? Я хотел бы сказать, что есть легкий выход, но его нет", – заявил республиканец на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

При этом Раундс отметил, что его заявления не являются официальной позицией новой администрации Трампа.

Он также выразил разочарование тем, что США не смогли предоставить Украине необходимое оборудование и системы вооружения, чтобы "ответить на абсолютную тиранию" России.

Адмирал Королевских ВМС Нидерландов и председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр в комментарии Politico заявил, что поддержка Украины должна продолжиться.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину, потому что на карту поставлено очень многое. Я не могу себе представить, что в интересах США видеть Путина победителем из этих переговоров", – заявил он в кулуарах конференции в Галифаксе.