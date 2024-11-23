Союзник Трампа виступив проти переговорів із Росією. Заявив, що Кремлю не можна довіряти

За словами сенатора, він розчарований тим, що США не змогли надати Україні все необхідне відсіч Росії

Майк Раундс (Фото: x.com/senatorrounds)

Республіканець Майк Раундс, якого називають "союзником Дональда Трампа" у Сенаті, засудив ідею мирної угоди між Росією та Україною. За його словами, Кремлю довіряти не можна і будь-які мирні пропозиції там сприймуть за слабкість, передає Politico.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Як би мені не хотілося вірити, що ми можемо вести переговори з тираном, я підозрюю, що ми обманюємо себе. Ви вірите, що цей тиран, якщо ви запропонуєте йому частину вільної країни, як ви вважаєте, зупиниться? Я хотів би сказати, що є легкий вихід, але його немає", – заявив республіканець на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі.

Раундс зазначив, що його заяви не є офіційною позицією нової адміністрації Трампа.

Він також висловив розчарування тим, що США не змогли надати Україні необхідного обладнання та системи озброєння, щоб "відповісти на абсолютну тиранію" Росії.

Адмірал Королівських ВМС Нідерландів та голова Військового комітету НАТО Роб Бауер у коментарі Politico заявив, що підтримка України має продовжитися.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, тому що на карту поставлено дуже багато. Я не можу собі уявити, що на користь США бачити Путіна переможцем з цих переговорів", – заявив він у кулуарах конференції в Галіфаксі.