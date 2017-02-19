"Синий кит": в Киеве полиция спасла девушку от самоубийства

В Киеве 15-летняя девушка вместе с подругой участвовали в "группах смерти" в соцсетях. Вчера вечером подростки должны были прыгнуть с многоэтажки

В субботу вечером, 18 февраля, в Киеве столичные правоохранители и спецслужбы спасли 15-летнюю девушку от суицида. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киеве.

Об исчезновении девушки и оставленной ею предсмертной записке в полицию сообщила ее мать. По вызову выехали сотрудники сектора ювенальной превенции и правоохранители.

Выяснилось, что девушка за несколько часов до этого выключила телефон, удалила свой профиль в социальной сети. Полиция выяснила, что она была участником нескольких "групп смерти" и читала книгу о самоубийстве.

На поиски ребенка сориентировали все патрули, также было привлечено спецподразделение военнослужащих Нацгвардии.

Как выяснилось, девушка вместе с подругой были участниками группы "Синий кит" и выполняли задания, которые им задавал администратор, в частности наносили себе порезы на руках в виде кита, цифр и слова "да" - на ноге.









"В этот вечер они должны были выполнить последнее задание - покончить жизнь, прыгнув с многоэтажки или путем повешения. Вместе они поднялись на верхний этаж, одна из школьниц испугалась и ушла", - отметили в полиции.

Сначала полицейские разыскали подругу девушки, которым она рассказала, где может быть разыскиваемая. После несколько часов поисков правоохранители все же нашли подростка в беспомощном состоянии.

"Девочку с явными признаками переохлаждения и порезами рук нашли на последнем, 16 этаже, многоэтажки. Неподалеку обнаружили наушники и еще одну записку, в которой она написала свое последнее желание", - сказано в сообщении.

Ребенку сразу вызвали "скорую". При осмотре у нее обнаружили как новые, так и устаревшие порезы на руках и ногах. Ей оказали необходимую медпомощь и мать забрала ее домой. Сейчас с обеими девушкам работают правоохранители и психологи.

















По факту доведения подростка до самоубийства начато уголовное производство по ст. 120 УК Украины. Выясняются все обстоятельства происшествия, для установления фигурантов преступления привлечена киберполиция. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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