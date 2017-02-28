В Киеве волонтеры запустят проект Мото-скорая

Обученные правилам неотложной помощи волонтеры на мотоциклах с набором лекарств смогут оперативно добираться во время пробок

Авторитетный детский врач Евгений Комаровский заявил, что в Киеве планируется запуск проекта под названием "Мото-скорая". Об этом он сообщил у себя Facebook.

"Замечательная идея, которая пришла в голову инициативным и неравнодушным ребятам - "Мото-скорая". Обученные правилам неотложной помощи волонтеры на мотоциклах с набором лекарств и спецоборудования добираются к Вам первыми и оказывают помощь до приезда скорой. Старт проекта планируется в Киеве", - отметил Комаровский.

Он напомнил, что абсолютное большинство наших граждан понятия не имеют о том, как следует оказывать неотложную помощь.

"Они будут стучать вас по спине, когда вы закашляетесь, накладывать жгут при ранении пальца, мочиться на ожоги. Когда с кем-либо случится реальная беда внутри мегаполиса (с учетом пробок), рассчитывать на быстрый приезд скорой помощи весьма сложно. Я не думаю, что в ближайшие лет 10 у вас есть шансы дождаться санитарного вертолета", - сказал Комаровский.

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