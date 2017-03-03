Более 50 тысяч киевлян получат перерасчет за отопление

Городская власть обнаружила ряд нарушений, в результате перед Киевэнерго поставлен вопрос о пересчете

Жилищно-коммунальная инспекция в Киеве с 23 января получила 301 жалобу. Городская власть обнаружила ряд нарушений, в результате перед Киевэнерго поставлен вопрос о пересчете.

В Киеве более 50 тысяч семей получат перерасчет за отопление. Жилищно-коммунальная инспекция в Киеве с 23 января получила 301 жалобу. Городская власть обнаружила ряд нарушений, в результате перед Киевэнерго поставлен вопрос о пересчете. Об этом сообщает пресс-служба КГГА

"Мы обнаружили неправомерные начисления в домах со счетчиками: показания со счетчиков либо не снимались, либо были сняты несвоевременно. Выявлены нетипичные проблемы, такие как некорректная работа счетчика, ошибки при изготовлении проектной документации на установку домового счетчика. Наши инспекторы зафиксировали неполадки в работе счетчиков и других элементов теплопунктов, например, нетрудоспособные регуляторы перепада давления, что в свою очередь приводит к перерасходу теплоносителя", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Пантелеев отметил, что причиной некорректных начислений стало также несоответствие площадей - когда заявленная отапливаемая площадь ниже, чем фактическая, на которую начисляется тепло. Это вызвано пристройками, перестройками и нелегальным увеличением отопительных площадей.

"Также причиной таких начислений становятся квартирные счетчики, когда некоторые жители не предоставляют объемы потребления. В результате, потребляемое ими тепло насчитывалось другим жителям, которые не имеют квартирных приборов учета. Ведь теплопоставщик при наличии прибора учета обязан начислять по его показаниям", - отметил заместитель председателя КГГА.

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13 января сообщалось, что единая платежка, которая была разослана киевлянам главным информационно-вычислительным центром (ГИВЦ), является недействительной, а оплата услуг Киевэнерго должна происходить исключительно по ее счетам.

11 января сообщалось, что Киевэнерго выборочно проинспектировало квартиры киевлян, которые жаловались на недостаточную температуру в помещении.

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