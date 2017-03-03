Минувшая ночь стала рекордно теплой в Киеве за последние 136 лет

В ночь на 3 марта столбик термометра не опустился ниже плюс 2,9 градусов. Предыдущий температурный рекорд в этот день был зафиксирован в 1925 году

Ночь со 2 на 3 марта 2017 года стала самой теплой в Киеве с 1881 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.



Согласно сообщению, столбик термометра минувшей ночью не опустился ниже плюс 2,9 градусов по Цельсию, что на 0,1 градуса выше предыдущего температурного рекорда для этой даты - 1925 года.



Как отмечают в обсерватории, это уже второй температурный рекорд нынешнего марта.



27 февраля 2017 года сообщалось, что на этой неделе во всех регионах Украины ожидается резкое потепление.

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