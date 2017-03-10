В Киеве на один день ограничат проезд по Московскому мосту
10.03.2017 17:51
Ограничения обусловлены тем, что на мосту будут ремонтировать деформационный шов во второй и третьей полосах движения транспорта
В субботу, 11 марта, с 10:00 до 16:00 на Московском мосту движение автотранспорта будет временно ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В КМДА уточнили, что это связано с тем, что работники предприятия Киевавтодормост будут ремонтировать деформационный шов во второй и третьей полосах движения транспорта на мосту.
Поэтому в пресс-службе обращаются к водителям с просьбой по возможности выбирать другие маршруты движения.
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