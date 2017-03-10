В Киеве мужчина с тремя ранениями преследовал укравших 4 млн грн
В Киеве неизвестные похитили у мужчины сумку с 4 млн грн, применив против него оружие. Пострадавший с тремя огнестрельными ранениями пытался преследовать грабителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Согласно сообщению, сегодня, около 15.00 в дежурную часть столичной полиции позвонили свидетели, которые слышали стрельбу в Печерском районе.
По вызову выехала патрульная полиция и следственно-оперативная группа, которые на месте происшествия изъяли стреляные гильзы. Также правоохранители опросили местных жителей, возможных свидетелей и очевидцев.
Потерпевшего в этот момент на месте происшествия не было, поскольку, как узнали впоследствии полицейские, он пытался преследовать автомобиль нападавших.
В городе ввели соответствующий оперативный план и начали розыск злоумышленников.
Впоследствии в полицию обратился 28-летний киевлянин, который сообщил, что на него напали четверо неизвестных в балаклавах с оружием как только он вышел из автомобиля.
"Они ранили мужчину в руку, ногу и живот, после чего выхватили из салона машины сумку с четырьмя миллионами гривень и уехали на автомобиле Фольксваген Пассат. Пострадавший пытался преследовать злоумышленников, но на проспекте Бажана потерял их из виду. Только после этого обратился в полицию", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 187 (разбой) УК. Начато уголовное производство. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленников.
Как сообщили в полиции, пострадавший с огнестрельными ранениями находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.
Правоохранители предварительно установили, что оружие, которое применили неизвестные, было травматическим.
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