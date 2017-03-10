В Киеве мужчина с тремя ранениями преследовал укравших 4 млн грн

Грабители из травматического оружия ранили мужчину в руку, ногу и живот, после чего он преследовал их, пока не потерял из виду

В Киеве неизвестные похитили у мужчины сумку с 4 млн грн, применив против него оружие. Пострадавший с тремя огнестрельными ранениями пытался преследовать грабителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Согласно сообщению, сегодня, около 15.00 в дежурную часть столичной полиции позвонили свидетели, которые слышали стрельбу в Печерском районе.

По вызову выехала патрульная полиция и следственно-оперативная группа, которые на месте происшествия изъяли стреляные гильзы. Также правоохранители опросили местных жителей, возможных свидетелей и очевидцев.

Потерпевшего в этот момент на месте происшествия не было, поскольку, как узнали впоследствии полицейские, он пытался преследовать автомобиль нападавших.

В городе ввели соответствующий оперативный план и начали розыск злоумышленников.

Впоследствии в полицию обратился 28-летний киевлянин, который сообщил, что на него напали четверо неизвестных в балаклавах с оружием как только он вышел из автомобиля.

"Они ранили мужчину в руку, ногу и живот, после чего выхватили из салона машины сумку с четырьмя миллионами гривень и уехали на автомобиле Фольксваген Пассат. Пострадавший пытался преследовать злоумышленников, но на проспекте Бажана потерял их из виду. Только после этого обратился в полицию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 187 (разбой) УК. Начато уголовное производство. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленников.

Как сообщили в полиции, пострадавший с огнестрельными ранениями находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.

Правоохранители предварительно установили, что оружие, которое применили неизвестные, было травматическим.

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