Драка со стрельбой в Соломенском районе Киева: есть раненые
В Соломенском районе Киева в ходе конфликта между двумя мужчинами возникла драка и стрельба, оба участника получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
О происшествии сообщила бывшая супруга одного из пострадавших. По ее словам, во время общения к ним подошел 37-летний знакомый, начал нецензурно выражаться в адрес экс-супруга и угрожать.
"Затем достал из сумки пистолет и выстрелил несколько раз, в результате чего 32-летний мужчина получил ранение грудной клетки", - сказано в сообщении.
При этом пострадавший успел выхватить пистолет и нанести несколько ударов по голове нападавшему.
Оба участника конфликта госпитализированы, с места происшествия полиция изъяла четыре гильзы и устройство для отстрела резиновых пуль.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Подозреваемому в нарушении грозит до трех лет лишения свободы.
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