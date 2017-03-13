Драка со стрельбой в Соломенском районе Киева: есть раненые

В столице между двумя мужчинами возник конфликт, один из них выстрелил в оппонента. В результате один раненый и один пострадавший

В Соломенском районе Киева в ходе конфликта между двумя мужчинами возникла драка и стрельба, оба участника получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

О происшествии сообщила бывшая супруга одного из пострадавших. По ее словам, во время общения к ним подошел 37-летний знакомый, начал нецензурно выражаться в адрес экс-супруга и угрожать.

"Затем достал из сумки пистолет и выстрелил несколько раз, в результате чего 32-летний мужчина получил ранение грудной клетки", - сказано в сообщении.

При этом пострадавший успел выхватить пистолет и нанести несколько ударов по голове нападавшему.

Оба участника конфликта госпитализированы, с места происшествия полиция изъяла четыре гильзы и устройство для отстрела резиновых пуль.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Подозреваемому в нарушении грозит до трех лет лишения свободы.

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