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Памятник Елене Телиге восстановят в ближайшие часы - Розенко

18.03.2017 15:42
Памятник облили красной краской, полиция уже открыла уголовное производство
Памятник Елене Телиге восстановят в ближайшие часы - Розенко
Фото: Министерство культуры

Вице-премьер Павел Розенко на странице в Facebook написал, что мэр Киева Виталий Кличко заверил его - памятник Елене Телиге в Бабьем Яру в Киеве полностью восстановят в ближайшие часы. 

Розенко также призвал Нацполицию найти вандалов и усилить охрану объектов национально-культурного наследия.

Полиция открыла уголовное производство по факту акта вандализма над памятником, сообщает Министерство культуры.

Администрация Бабьего Яра уже сейчас ликвидирует последствия работы вандалов - памятник облит красной краской.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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