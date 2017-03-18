Памятник Елене Телиге восстановят в ближайшие часы - Розенко
18.03.2017 15:42
Памятник облили красной краской, полиция уже открыла уголовное производство
Фото: Министерство культуры
Вице-премьер Павел Розенко на странице в Facebook написал, что мэр Киева Виталий Кличко заверил его - памятник Елене Телиге в Бабьем Яру в Киеве полностью восстановят в ближайшие часы.
Розенко также призвал Нацполицию найти вандалов и усилить охрану объектов национально-культурного наследия.
Полиция открыла уголовное производство по факту акта вандализма над памятником, сообщает Министерство культуры.
Администрация Бабьего Яра уже сейчас ликвидирует последствия работы вандалов - памятник облит красной краской.
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