В Киеве женщина избила 4-летнюю приемную дочь до потери сознания
В Киеве приемная мать избила четырехлетнюю дочь до потери сознания. Женщина сама привезла ребенка в одну из киевских больниц накануне ночью. Девочка была в бессознательном состоянии, с многочисленными ушибами и синяками по всему телу. Об этом сообщили в отделе коммуникации киевской полиции.
Ночью в дежурную часть Оболонского управления полиции от врача поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение мать привезла ребенка в бессознательном состоянии с ушибами и гематомами тела.
Правоохранителям женщина объяснила, что пыталась промыть желудок ребенку, якобы тот отравился рыбой. По словам матери, дочь не слушалась, и она побила ее ремнем.
Полиция выяснила, что 32-летняя уроженка Донецкой области самостоятельно воспитывает семилетнего мальчика и четырехлетнюю девочку, которых взяла на воспитание из детского приюта. В последнее время семья проживает в Киеве, в арендованной квартире.
Сейчас девочка находится в детской больнице под наблюдением врачей. Назначен ряд экспертиз, чтобы диагностировать ее состояние.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 166 Уголовного кодекса Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Женщина сотрудничает со следствием. Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства произошедшего.
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Ранее сообщалось, что в ночь на 22 марта на улице Ванды Василевской возле одного из домов неравнодушные граждане обнаружили детскую коляску, в которой сидели две девочки. По предварительной информации, возраст одной из них около восьми месяцев, другой - около двух лет.
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