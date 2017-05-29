В Киеве на озере Тельбин установили систему аэрации
В Киеве на озере Тельбин запустили систему аэрации, которая позволит очищать воду. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Мэр Виталий Кличко сказал, что установленная система - уникальна. Она позволит насыщать воду кислородом и очищать ее. Он также заверил, что в озере можно будет безопасно купаться.
В системе восемь аэраторов, компрессорная станция и трубопровод вдоль берега с кислородным воздухом.
На протяжении нескольких лет в водоем смывало дождем грязь с тротуаров. Озеро глубокое и природная аэрация сверху не позволяет насыщать его кислородом - началось гниение и водоем превращался в болото.
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