В Киеве на озере Тельбин установили систему аэрации

Новая система подачи кислорода обеспечит очищение воды. Мэр Киева заверил, что в озере можно будет купаться

В Киеве на озере Тельбин запустили систему аэрации, которая позволит очищать воду. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



Мэр Виталий Кличко сказал, что установленная система - уникальна. Она позволит насыщать воду кислородом и очищать ее. Он также заверил, что в озере можно будет безопасно купаться.



В системе восемь аэраторов, компрессорная станция и трубопровод вдоль берега с кислородным воздухом.



На протяжении нескольких лет в водоем смывало дождем грязь с тротуаров. Озеро глубокое и природная аэрация сверху не позволяет насыщать его кислородом - началось гниение и водоем превращался в болото.



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