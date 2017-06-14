В Киеве произошел дорожный конфликт со стрельбой: двое раненых
В Дарницком районе Киева в ночь на 14 июня произошел дорожный конфликт со стрельбой, в результате которого ранения получили два человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Сообщение о выстрелах на проспекте Бажана в направлении Борисполя правоохранители получили в 00:40.
На месте происшествия 21-летний водитель ВАЗ-2104 рассказал полицейским, что во время дорожного конфликта водитель Cherry Tiggo достал пистолет и выстрелил несколько раз в его сторону.
В результате стрельбы двое пассажиров ВАЗа - 23-летние жители Киевской области - получили ранения и были госпитализированы: у одного мужчины - ранение бедра, у другого - плеча и грудной клетки.
Читайте также: В Сумской области полиция остановила машину на границе стрельбой
Правоохранители изъяли на месте инцидента четыре гильзы. Полиция разыскивает автомобиль Chery Tiggo и его водителя, а также устанавливает свидетелей и очевидцев происшествия.
Сейчас решается вопрос открытия уголовного производства по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).
5 июня 2017 года сообщалось, что на трассе Киев - Одесса вблизи Василькова произошел конфликт со стрельбой после того, как водитель одного из автомобилей не пропустил другую машину.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:27
-
14:06
-
13:26
-
13:15
-
13:23
Новости партнеров
- 53138
- 20461
- 11058
- 9163
- 8734