В Киеве произошел дорожный конфликт со стрельбой: двое раненых

Полиция разыскивает автомобиль Chery Tiggo и его водителя, устроившего ночью стрельбу на проспекте Бажана и ранившего двух людей

В Дарницком районе Киева в ночь на 14 июня произошел дорожный конфликт со стрельбой, в результате которого ранения получили два человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



Сообщение о выстрелах на проспекте Бажана в направлении Борисполя правоохранители получили в 00:40.



На месте происшествия 21-летний водитель ВАЗ-2104 рассказал полицейским, что во время дорожного конфликта водитель Cherry Tiggo достал пистолет и выстрелил несколько раз в его сторону.



В результате стрельбы двое пассажиров ВАЗа - 23-летние жители Киевской области - получили ранения и были госпитализированы: у одного мужчины - ранение бедра, у другого - плеча и грудной клетки.

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Правоохранители изъяли на месте инцидента четыре гильзы. Полиция разыскивает автомобиль Chery Tiggo и его водителя, а также устанавливает свидетелей и очевидцев происшествия.



Сейчас решается вопрос открытия уголовного производства по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).

5 июня 2017 года сообщалось, что на трассе Киев - Одесса вблизи Василькова произошел конфликт со стрельбой после того, как водитель одного из автомобилей не пропустил другую машину.



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