В Киеве из-за Марша равенства перекроют движение в центре: схема

Движение транспорта ограничат с 06:00 до 14:00

18 июня с 06:00 до 14:00 в центре Киева временно ограничат движение транспортных средств в связи с проведением Марша равенства. Об этом сообщает пресс-служба киевской городской государственной администрации.

Временно ограничат движение на ул. Владимирской (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Льва Толстого), ул. Льва Толстого (на участке от ул. Тарасовской до площади Льва Толстого), ул. Антоновича (на участке от ул. Саксаганского до ул. Льва Толстого), ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Саксаганского до ул. Павла Скоропадского), ул. Пушкинской (на участке от б-р Тараса Шевченко до ул. Льва Толстого), на б-р Тараса Шевченко (на отрезке от Бессарабской площади до ул. Леонтовича в обоих направлениях).

"На этот период будут внесены изменения и в маршруты движения городского наземного пассажирского транспорта, путь следования которого проходит в местах проведения мероприятия", - отметили в пресс-службе.

18 июня в центральной части города изменят работу троллейбусы №№ 5, 8, 9, 17, 93Н и автобусы №№ 20, 24, 114, 118.





Схему движения автобусов и троллейбусов можно посмотреть тут.

Во время проведения Марша равенства возможно временное кратковременное закрытие станций метрополитена Площадь Льва Толстого и Дворец спорта.

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