На стройке ТРЦ на станции Героев Днепра в Киеве погиб строитель
На стройке ТРЦ Оазис над станцией метро Героев Днепра погиб 19-летний работник. Он упал с высоты, сообщает Украинская правда со ссылкой на киевскую полицию.
Инцидент произошел вечером 28 июля. От полученных травм работник скончался в машине скорой помощи. Предварительно установлено, что погибший - житель Винницкой области и он упал с высоты в три метра в результате нарушения техники безопасности.
Утром 29 июля работы на строительстве продолжаются.
В сентябре на станции Героев Днепра, над которой ведется строительство торгово-развлекательного центра Oasis Kyiv, треснул потолок. Жители района несколько раз выходили протестовать против строительства ТРЦ.
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