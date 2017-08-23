Строительство метро на Виноградарь будет стоить 11 млрд грн

Продолжительность всего строительства составит 107,5 месяцев

Общая сметная стоимость строительства ветки столичного метро от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь составляет 11 млрд 186 млн 617, 638 тыс грн. (по состоянию на 01.03.2017 г). Об этом говорится в утвержденном распоряжением КГГА №1028 технико-экономическом обосновании строительства. Документ опубликован на сайте горадминистрации.

Отмечается, что непосредственно строительные работы требуют финансирования в объеме около 7,7 млрд грн, а оборудование, мебель и инвентарь будут стоить немногим больше 1,1 млрд грн. Еще 2,3 млрд грн предусмотрено на прочие расходы.

Согласно документу, длина линии метро от станции "Сырец" на массив Виноградарь составит 7,39 км. При этом отмечается, что линия будет строиться частично закрытым способом (длиной 1,3 км) и открытым (остальные 6,09 км).

Согласно ТЭО, утверждено строительство 4 станций метро - 2 из них в первой очереди строительства и по одной станции - во второй и третьей очереди.

Продолжительность всего строительства составит 107,5 месяцев (первая очередь - 36 месяцев, вторая - 32 и третья - 39,5 месяцев).

Пропускная способность линии составит 40 поездов в час, а провозная способность - 34 тысячи пассажиров в час.

Документами предусмотрено, что электродепо Виноградарь будет возводиться во время третьей очереди строительства. Площадь застройки составит около 43 тыс кв м.

Общее количество лиц, которые будут работать на новой ветке метрополитена, составит 1385, из которых в депо - 1107 человек. В то же время указывается, что количество вновь созданных рабочих мест составит 660, из которых в депо - 486.

Как сообщалось ранее, Киевский метрополитен в 2017 году планирует начать строительство двух новых станции в сторону Виноградаря.

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