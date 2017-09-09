В Киевской области незаконно добывали песок: изъято оружие

В течение 2016 года предприятие, не имея разрешения, добывало песок в Бориспольском районе

В Бориспольском районе предприниматели на протяжении больше года осуществляли незаконную добычу песка. При обыске у бухгалтера предприятия изъят арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В пятницу, 8 сентября, Бориспольской местной прокуратурой совместно с сотрудниками полиции в рамках уголовного производства проведен ряд обысков по месту добычи песка, а также в обществе, занимающемся добычей.

В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Бориспольского района, в пределах Глубокского сельского совета, функционирует песчаный карьер, которым на праве аренды владеет одно из обществ и осуществляет добычу песка.

При этом в прокуратуре отметили, что в 2015 году была проведена плановая проверка общества, по результатам которой было остановлено действие спецразрешения на добычу песка.

"Вместе с тем, установлено, что в течение 2016 обществом незаконно осуществлялась добыча песка, что нарушает установленные правила охраны недр и создает опасность для окружающей среды", - сказано в сообщении.

Во время проведения следственных действий на карьере обнаружены и изъяты 2 автомобиля с песком, экскаватор, а также документация о деятельности указанного предприятия.

По месту жительства главного бухгалтера общества во время обысков обнаружены и изъяты пистолеты, автоматы, большое количество патронов.









Фото: kobl.gp.gov.ua

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