В Киеве преступники повредили машины неизвестным веществом: фото

Следователи установили, что все иномарки имеют повреждения лакокрасочного покрытия от воздействия неизвестного химического вещества

В Дарницком районе Киева злоумышленники повредили машины неизвестным веществом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления правонарушителей.

Всего в полицию обратились 11 заявителей, которые сообщили о повреждении их автомобилей.

Следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции установила, что все иномарки имеют повреждения лакокрасочного покрытия от воздействия неизвестного химического вещества.

Полицейские тщательно обследовали территорию и опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Назначены экспертизы.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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