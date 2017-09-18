В Киеве преступники повредили машины неизвестным веществом: фото
В Дарницком районе Киева злоумышленники повредили машины неизвестным веществом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления правонарушителей.
Всего в полицию обратились 11 заявителей, которые сообщили о повреждении их автомобилей.
Следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции установила, что все иномарки имеют повреждения лакокрасочного покрытия от воздействия неизвестного химического вещества.
Полицейские тщательно обследовали территорию и опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Назначены экспертизы.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Ранее сообщалось, что 17 сентября в Николаеве на парковке супермаркета Сильпо на улице Чкалова неизвестный ограбил автомобиль Peugeot, принадлежащий депутату Николаевского городского совета Ларисе Веселовской.
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