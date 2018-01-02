В Киеве горел троллейбус с пассажирами
В Киеве, в районе станции метро Лесная во время движения загорелся троллейбус с пассажирами. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Согласно сообщению, водитель остановил троллейбус и вывел пассажиров на улицу.
До приезда спасателей водитель самостоятельно пытался потушить огонь, в этом ему помогали автомобилисты.
На месте происшествия работали 4 кареты скорой помощи. Предварительно, обошлось без тяжелых травм.
В районе метро Лесная - затор, не ходит электротранспорт.
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