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На ликвидацию непроданных елок в Киеве потратят 300 тыс грн

03.01.2018 05:16
Некоторые продавцы сами убирают оставшиеся елки, а брошенные на официальных рынках деревья будут ликвидировать киевские службы
На ликвидацию непроданных елок в Киеве потратят 300 тыс грн
Фото: podrobnosti.ua

На ликвидацию непроданных елок на официальных торговых площадках в Киеве потратят больше 300 тысяч гривень. Об этом сообщает ТСН.

Предприниматели столько заплатили за разрешения на торговлю - такая же суммы нужна на ликвидацию последствий елочных рынков. Это займет около четырех дней. 

Продавцы также могут сами вывезти елки в Межигорье - там их скормят животным в зоопарке. Киевляне смогут утилизовать свои елки в Киевзеленстрое, где будут работать специальные бесплатные установки по переработке деревьев на тырсу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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