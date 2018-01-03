На ликвидацию непроданных елок в Киеве потратят 300 тыс грн

Некоторые продавцы сами убирают оставшиеся елки, а брошенные на официальных рынках деревья будут ликвидировать киевские службы

На ликвидацию непроданных елок на официальных торговых площадках в Киеве потратят больше 300 тысяч гривень. Об этом сообщает ТСН.



Предприниматели столько заплатили за разрешения на торговлю - такая же суммы нужна на ликвидацию последствий елочных рынков. Это займет около четырех дней.



Продавцы также могут сами вывезти елки в Межигорье - там их скормят животным в зоопарке. Киевляне смогут утилизовать свои елки в Киевзеленстрое, где будут работать специальные бесплатные установки по переработке деревьев на тырсу.

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