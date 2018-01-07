В Рождественскую ночь в Киеве произошли ДТП возле двух храмов
В Киеве за прошлую ночь произошло два тройных ДТП на улице Лаврской и бульваре Тараса Шевченко возле Владимирского собора, сообщает dtp.kiev.ua.
На Лаврской столкнулись автомобили Audi, Chevrolet и Toyota Prado. Предварительно, водитель автомобиля Audi на литовской регистрации поворачивал с бульвара Дружбы Народов наверх. На высокой скорости не справился с управлением, задел бровку и врезался в стоявший на светофоре автомобиль Chevrolet. Chevrolet в свою очередь отлетел в Toyota Prado.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Пострадали девушка-пассажир из Audi и мужчина из Chevrolet - они в срочном порядке были госпитализированы.
На бульваре Тараса Шевченко возле Владимирского собора столкнулись также три автомобиля. В результате аварии пострадавших нет.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
6 января в Конче-Заспе автомобиль насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП. Позже водитель был задержан.
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