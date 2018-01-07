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В Рождественскую ночь в Киеве произошли ДТП возле двух храмов

07.01.2018 09:42
Две тройных аварии произошли на улице Лаврской и возле Владимирского собора на бульваре Шевченко
В Рождественскую ночь в Киеве произошли ДТП возле двух храмов
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве за прошлую ночь произошло два тройных ДТП на улице Лаврской и бульваре Тараса Шевченко возле Владимирского собора, сообщает dtp.kiev.ua.

На Лаврской столкнулись автомобили Audi, Chevrolet и Toyota Prado. Предварительно, водитель автомобиля Audi на литовской регистрации поворачивал с бульвара Дружбы Народов наверх. На высокой скорости не справился с управлением, задел бровку и врезался в стоявший на светофоре автомобиль Chevrolet. Chevrolet в свою очередь отлетел в Toyota Prado. 

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Пострадали девушка-пассажир из Audi и мужчина из Chevrolet - они в срочном порядке были госпитализированы.

На бульваре Тараса Шевченко возле Владимирского собора столкнулись также три автомобиля. В результате аварии пострадавших нет.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

6 января в Конче-Заспе автомобиль насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП. Позже водитель был задержан.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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