Корью в Киеве заболели почти 100 человек

По данным КГГА, на данный момент в столице зарегистрировано 99 случаев заболевания корью, 75 заболевших - дети

В Киеве на 17 января зафиксировано 99 случаев заболевания корью. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Отметим, на данный момент в столице зарегистрировано 99 случаев заболевания корью, из них 75 случаев у детей до 17 лет ", - говорится в сообщении.

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник заявил, что в столице продолжают действовать профилактические меры по предотвращению распространения кори.

Он добавил, что за пять дней в поликлиниках сделали прививки около 5 тысяч детей.

"Если вакцинация будет продолжаться такими темпами, через несколько дней количество случаев заболеваемости корью значительно снизится", - добавил он.

Сегодня сообщалось, что от кори в Одессе умер взрослый человек. Это вторая подтвержденная официально смерть от болезни - ранее в Одесской области в первые дни января от осложнений кори умер пятилетний ребенок.

Читайте также: Комаровский о вакцинации от кори: На пороге дифтерия

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.