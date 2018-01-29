В Киеве возле метро Берестейская убит мужчина: видео

По адресу улица Лагерная 46/48 два человека получили огнестрельные ранения, один из них умер до прибытия кареты скорой помощи

В Киеве возле станции метро Берестейская два человека получили огнестрельные ранения, один из них - умер. На месте работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В 12:12 на линию 102 поступила информация об огнестрельном ранении мужчины на улице Лагерная, 46/48 в Шевченковском районе. На место направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции и работники кинологической службы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранению мужчин.

По словам очевидцев, мужчину застрелили в зале игровых автоматов, и пока он был жив, его вынесли на улицу для оказания медицинской помощи, однако скорая ехала почти полчаса и за это время он умер.

Ранее сообщалось, что в Киеве на вокзале орудовала ОПГ во главе с полицией.

Видео: dtp.kiev.ua

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