Под Киевом из-за долгов от газа отключили целый город

НАК Нафтогаз Украины не выделил для жителей Славутича необходимых объемов природного газа на январь этого года из-за задолженности

Киевоблгаз отключил город Славутич Киевской области от газоснабжения из-за задолженности теплоснабжающих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ПАО Киевоблгаз вынуждено было прекратить газоснабжение для потребителей г. Славутич, поскольку его дальнейшее использование из газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство", - сообщили в Киевоблгазе.

В компании отметили, что по состоянию на 30 января 2018 года НАК Нафтогаз Украины не выделил для жителей Славутича необходимых объемов природного газа на январь этого года из-за задолженности.

"Из-за отсутствия в КП УЖКХ г. Славутич подтвержденных НАК Нафтогаз Украины объемов природного газа на январь 2018 года ПАО Киевоблгаз не имеет оснований для дальнейшего распределения объемов природного газа", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.