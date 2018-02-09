На Подоле в Киеве появились восемь новых улиц: список

Депутаты столичного горсовета дали названия восьми новым улицам в Подольском районе столицы в честь выдающихся украинцев

Депутаты Киевского городского совета дали названия восьми новым улицам в Подольском районе столицы. Об этом говорится в сообщении Киевсовета.

Теперь на карте Киева появятся такие улицы:

1. улица Всеволода Змиенко (от улицы Северо-Сырецкой до проспекта Правды);

2. улица Александра Олеся (от улицы Газопроводной к улице Данченко Сергея);

3. улица Генерала Грекова (от улицы Газопроводной, улицы Синеозерний к улице Данченко Сергея);

4. улица Квитныкарская (от улицы Проектной 12922 (Северина Наливайко) до улицы Проектной 12920 (Семьи Кристеров), улице Полковой);

5. улица Семьи Кристеров (от улицы Северо-Сырецкой до проспекта Правды);

6. улица Северина Наливайко (от улицы Сырецко-Садовой до проспекта Правды);

7. улица Гаванская (от улицы Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги);

8. улица Зарубинецкая (от улицы Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги).

Общественное обсуждение соответствующих названий проходило с 1 июня до 1 августа 2017 года на портале исполнительного органа Киевсовета (КГГА).

Решение поддержали 63 депутата.

Вчера на пленарном заседании Киевского горсовета депутаты поддержали переименование станции и линии Киевского метрополитена. Поэтому, станция метро "Петровка" переименована в станцию "Почайна", а "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки получила новое название "Оболонско-Теремковская".

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