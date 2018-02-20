В Киеве отравились пять человек: говорят, что ели суши

Трое больных госпитализированы

В Киеве зарегистрированы 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Согласно сообщению, случаи заболевания зарегистрированы за период с 15.02.2018 по 19.02.2018 Государственным учреждением "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

"Из эпидемиологического анамнеза установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением пищи, приобретенной в заведении общественного питания, все заболевшие заказывали и употребляли суши "Филадельфия", - сказано в сообщении.

Трое больных госпитализированы.

Сегодня специалисты Госпродпотребслужбы совместно с ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" начали внеплановую проверку заведения общественного питания.

В июне 2017 г в Киеве произошло массовое отравление суши в ООО Суши Лэнд на Дмитриевской, 2а. Больные связывали свои отравления с употреблением суши Калифорния, Филадельфия, Унаги, Золотой дракон. Пострадали 39 человек.

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