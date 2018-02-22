На Контрактовой площади нашли снаряд времен Второй Мировой войны
Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 21 февраля артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны на Контрактовой площади в Киеве. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
"21 февраля в Подольском районе на Контрактовой площади, 10 в подвале отселенного здания был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 152 мм. Группой пиротехнических работ 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины обнаруженный снаряд изъяли и уничтожили на полигоне", - сказано в сообщении.
Всего с января на территории Киева было изъято и уничтожено 10 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
В ноябре 2017 года в Узине Киевской области на территории сахарного комбината взорвался боеприпас времен Второй мировой войны, в результате чего погиб человек.
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