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На Контрактовой площади нашли снаряд времен Второй Мировой войны

22.02.2018 12:29
Спасатели ГСЧС обнаруженный артиллерийский снаряд калибром 152 мм изъяли и уничтожили на полигоне
На Контрактовой площади нашли снаряд времен Второй Мировой войны

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 21 февраля артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны на Контрактовой площади в Киеве. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"21 февраля в Подольском районе на Контрактовой площади, 10 в подвале отселенного здания был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 152 мм. Группой пиротехнических работ 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины обнаруженный снаряд изъяли и уничтожили на полигоне", - сказано в сообщении.

Всего с января на территории Киева было изъято и уничтожено 10 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В ноябре 2017 года в Узине Киевской области на территории сахарного комбината взорвался боеприпас времен Второй мировой войны, в результате чего погиб человек. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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