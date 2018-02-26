В Киеве мать на 1,5 месяца оставила 9-летнюю дочь в хостеле: фото

Девочка жила вместе с незнакомыми людьми, ее матери придется отвечать за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком

Киевские полицейские привлекли к ответственности мать, которая на полтора месяца оставила девятилетнюю дочь в хостеле. Девочка жила вместе с незнакомыми людьми. Ее матери придется отвечать за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"К столичным полицейским поступила информация от администрации хостела, расположенного в Шевченковском районе города. По их словам, в одной из комнат мини-отеля длительное время живет маленькая девочка без родителей", - сказано в сообщении.

По вызову выехали сотрудники ювенальной превенции территориального управления полиции совместно с работниками Службы по делам детей районной в городе Киеве государственной администрации.

Прибыв по адресу, полицейские установили, что мать вместе с дочерью поселилась здесь больше месяца назад. Согласно информации из документов, мать и дочь приехали в столицу из Алчевска. Чуть позже персонал заведения заметил, что мать давно здесь не появляется. Все это время девочка жила в комнате с незнакомыми постояльцами, которые кормили ее.

Полиция установила, что никаких противоправных действий в отношении девочка не совершалось. А вскоре, после комплекса розыскных мероприятий работники ювенальной превенции на железнодорожном вокзале нашли мать девочки. Женщина занималась бродяжничеством и попрошайничеством, к тому же - находилась в нетрезвом состоянии.

Она рассказала правоохранителям, что внезапно заболела, и ее забрала "скорая". Якобы все это время 36-летняя женщина находилась на лечении, а потому не могла уделить внимание ребенку. Эти сведения пока проверяются.

Полицейские направили девочку на обследование в местную больницу.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В отношении матери начато уголовное производство по ст. 166 УК (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

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Ранее сообщалось, что в ночь на 22 марта 2017 года на ул. Ванды Василевской возле одного из домов неравнодушные граждане обнаружили детскую коляску, в которой сидели две девочки. По предварительной информации, возраст одной из них около восьми месяцев, другой - около двух лет.

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