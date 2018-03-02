В Киеве квартирные аферистки обманули около 400 человек - полиция

По словам полиции, мошенницы представлялись арендодателями, брали с доверчивых клиентов деньги за первый месяц аренды помещения и пропадали

В Киеве с течение пяти месяцев женщины, которые представлялись арендодателями и и работали через интернет, обманули около 400 человек. Правоохранители задержали мошенниц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Открыто уголовное производство, подозреваемым в квартирных аферах грозит до трех лет лишения свободы.

"С аналогичными заявлениями о мошенничестве обратилось пять человек. Все пострадавшие рассказывали одну и ту же схему: после подписания договора клиенты платили деньги за первый месяц аренды помещения, а когда приезжали по адресу на квартиру, на месте никого не было", - сказано в сообщении полиции.

Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции задержали двух женщин, причастных к мошенническим действиям. В помещении, где они работали, изъяли технику, документацию и мобильные телефоны, которые подтверждают факт их неправомерной деятельности. При общении с женщинами оперативники выяснили, что подозреваемые работали по такой схеме в течение пяти месяцев и за это время обманули около 400 человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские обращаются к пострадавшим от противоправных действий аферисток с просьбой обратиться в управление полиции для дачи показаний.

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Ранее в Киеве мошенник присвоил жилье испанского дипломата.

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