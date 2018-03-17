В Киеве из коллектора теплотрассы достали тело мужчины

Спасатели с помощью веревки достали тело мужчины и передали его правоохранительным органам

В Киеве, на улице Гетьмана, в коллекторе теплотрассы обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Там рассказали, что получили сообщение о теле в коллекторе 16 марта в 18:05.

Спасатели с помощью веревки достали тело мужчины и передали его правоохранительным органам, которые и должны установить причину смерти.

Вчера в МВД сообщили об усилении охраны порядка в Киеве. На улицы выведены дополнительные наряды полиции и Нацгвардии.

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