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В Киеве из коллектора теплотрассы достали тело мужчины

17.03.2018 12:13
Спасатели с помощью веревки достали тело мужчины и передали его правоохранительным органам
В Киеве из коллектора теплотрассы достали тело мужчины
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Киеве, на улице Гетьмана, в коллекторе теплотрассы обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Там рассказали, что получили сообщение о теле в коллекторе 16 марта в 18:05.

Спасатели с помощью веревки достали тело мужчины и передали его правоохранительным органам, которые и должны установить причину смерти.

Вчера в МВД сообщили об усилении охраны порядка в Киеве. На улицы выведены дополнительные наряды полиции и Нацгвардии.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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