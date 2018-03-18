Депутат заявил, что полиция "угнала" грузовик Руху нових сил
18.03.2018 08:49
Правоохранители вывезли грузовик Руху нових сил с Европейской площади в Киеве
Фото: скриншот видео
В Киеве полиция вывезла с Европейской площади грузовик Руху нових сил, заявил народный депутат Юрий Деревянко. В грузовике находилось оборудование для монтирование сцены.
По словам Деревянко, грузовик "угнали".
Представители РНС настаивали, чтобы грузовик обыскали в присутствии адвокатов из-за опасений, что "туда что-то подкинут".
Позже грузовик нашли, но, как заявили в РНС, ни журналистов, ни ни представителей политсилы к нему не пускали.
В полиции инцидент пока не комментируют.
На сегодня, 18 марта, Рух нових сил анонсировал марш "За отставку Порошенко".
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
10:52
-
вчера
15:40
-
вчера
09:20
-
16.03.18
11:44
-
вчера
14:50
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров