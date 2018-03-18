Депутат заявил, что полиция "угнала" грузовик Руху нових сил

Правоохранители вывезли грузовик Руху нових сил с Европейской площади в Киеве

В Киеве полиция вывезла с Европейской площади грузовик Руху нових сил, заявил народный депутат Юрий Деревянко. В грузовике находилось оборудование для монтирование сцены.

По словам Деревянко, грузовик "угнали".

Представители РНС настаивали, чтобы грузовик обыскали в присутствии адвокатов из-за опасений, что "туда что-то подкинут".

Позже грузовик нашли, но, как заявили в РНС, ни журналистов, ни ни представителей политсилы к нему не пускали.

В полиции инцидент пока не комментируют.

На сегодня, 18 марта, Рух нових сил анонсировал марш "За отставку Порошенко".

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