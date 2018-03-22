На станции метро Житомирская задержан мужчина с тротиловой шашкой

По словам главы полиции Киева, 100 г тротила, изъятого у задержанного, достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус или вагон метро

На станции киевского метро "Житомирская" полицейские задержали мужчину с тротиловой шашкой весом около 100 г, с пластидом (100 г), запалами и детонаторами. Об этом сообщил глава киевской полиции Андрей Крищенко в Facebook.

"На станции киевского метро "Житомирская" сотрудники полиции задержали мужчину, который следовал в центр города и для чего прихватил с собой тротиловую шашку весом около 100 граммов, примерно столько же пластида, запалы и детонаторы. На минутку - этого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей", - отметил Крищенко.

Он подчеркнул: "Итак, когда полицию критикуют за усиление мер безопасности, напоминаю, что мы это делаем для предупреждения страшных трагедий".

Крищенко добавил, что с задержанным работают сотрудники Службы безопасности.

Известно, что задержанный мужчина 1990 года рождения - уроженец Волыни, который в настоящее время живет в Киеве.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Еще раз призываю быть бдительными и внимательными к подозрительным предметам или людям. Не принимать самостоятельно никаких мер и немедленно сообщать в полицию", - отметил главный полицейский Киева.

В связи с запланированными массовыми мероприятиями в правительственном квартале полиция Киева усилила меры безопасности. Также задействованы дополнительные силы в общественных местах, на станциях метрополитена, остановках общественного транспорта, на вокзалах и в аэропорту.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в многоэтажном доме на ул. Приречная пострадали двое мужчин, их госпитализировали.

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