Президент присвоил Тине Кароль звание народной артистки

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден Брок - глава Комитета ЕП по иностранным делам, и орденом княгини Ольги - вице-спикер Геращенко

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "Народный артист Украины" певице Тине Кароль. Об этом говорится в указе главы государства №10/2017 о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности.

Также звания народных артистов были удостоены актриса львовского драматического театра им. Марии Заньковецкой Александра Гуменецкая и кинорежиссер-постановщик киностудии им. Александра Довженко Николай Засеев-Руденко.





Президент также наградил первого зампредседателя Рады, уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирину Геращенко орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Орденом Свободы глава государства наградил председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Рефата Чубарова.

Порошенко также наградил председателя Комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмара Брока орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Ранее президент подписал указ о присвоении звания Герой Украины Владимиру Жемчугову, который был тяжело ранен в зоне АТО и попал в плен террористов, которые удерживали его около года. Президент вручил Жемчугову орден "Золотая Звезда" во время торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности Украины.

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