Евровидение-2017: стал известен слоган и логотип - видео

Ключевым лозунгом конкурса станет Celebrate Diversity, что означает Шануймо розмаїття

Организаторы песенного конкурса представили слоган и логотип Евровидение-2017, который пройдет в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба телеканала UA:Перший.

Ключевым лозунгом конкурса станет Celebrate Diversity, что означает Шануймо розмаїття.

"Он дополняет творческий дизайн нынешнего песенного конкурса, в основе которого - традиционное украинское ожерелье, является не только самым древним женским украшением, но и оберегом", - отмечается в сообщении.

Слоган Celebrate Diversity дополняет прошлогоднюю тему Come Together.

"В нынешнем лозунге Евровидения есть важные для песенного конкурса ценности. Celebrate Diversity - об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает друг от друга, делает нас уникальными", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд отметил, что всех объединит хорошая музыка.

"Использование этого прекрасного и значимого логотипа, основанного на традиционном обереге, создает не только ощущение историчности, но и современности - во внешнем виде и подачи. Поскольку эта тема является ключевой для команды Евровидение-2017, мы с нетерпением ждем фантастическое шоу в мае ", - сказал он.

17 января сообщалось, что названы имена исполнителей и музыкальных групп, которые прошли в полуфинал национального отбора песенного конкурса Евровидение-2017.

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