Умер американский актер, сыгравший в Титанике и Аполлон-13

На 61 году жизни умер известный американский актер Билл Пэкстон, сыгравший роли в таких фильмах как Титаник, Аполлон-13 и Правдивая ложь

Известный по ролям в фильмах Чужой, Титаник, а также Аполлон-13 американский актер Билл Пэкстон умер после осложнений от операции на сердце. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление членов его семьи.

"С глубокой скорбью мы сообщаем, что Билл Пэкстон скончался из-за осложнений после операции", - говорится в заявлении.

"Страсть Билла к искусству чувствовалось всеми, кто его знал, и его тепло и неутомимая энергия были неоспоримы. Мы просим уважать желание семьи на неприкосновенность частной жизни, поскольку они оплакивают потерю своего мужа и отца", - сказано в обращении.

Билл Пэкстон - американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, четырехкратный номинант на премию "Золотой глобус". За свою карьеру сыграл во многих голливудских блокбастерах, включая как эпизодические, так и главные роли.

Последним фильмом, в котором он снялся, был фильм "Переломный момент" с Дэниелом Рэдклиффом.

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