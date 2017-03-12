Во Львове снимают фильм о короле Даниле Галицком
Во Львове снимают первый исторический боевик о короле Даниле Галицком. Об этом сообщает 24 канал.
Режиссером выступил львовский режиссер Тарас Химич.
"Это позитивная история. Это та территория, где я живу и это история, которая произошла давно, но на этой земле. Это непосредственно касается всех нас", - рассказал Химич о будущем фильме.
Ранее он снимал документальные фильмы, исторические хроники, а недавно представил свой первый художественный фильм "Живая" о судьбах бойцов УПА.
21 января сообщалось, роман-бестселлер Софии Андрухович "Феликс Австрия", ставший книгой года по версии BBC в 2014 году, будет экранизирован.
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