Во Львове снимают фильм о короле Даниле Галицком

Режиссером проекта выступил львовянин Тарас Химич, известный фильмом "Живая" о бойцах УПА

Во Львове снимают первый исторический боевик о короле Даниле Галицком. Об этом сообщает 24 канал.

Режиссером выступил львовский режиссер Тарас Химич.

"Это позитивная история. Это та территория, где я живу и это история, которая произошла давно, но на этой земле. Это непосредственно касается всех нас", - рассказал Химич о будущем фильме.

Ранее он снимал документальные фильмы, исторические хроники, а недавно представил свой первый художественный фильм "Живая" о судьбах бойцов УПА.

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