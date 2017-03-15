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Шоу акробатов в центре Киева откроет фестиваль Французская весна

15.03.2017 15:33
Новинки французского кино, театра, музыки, литературы и изобразительного искусства будут представлены в девяти украинских городах
Шоу акробатов в центре Киева откроет фестиваль Французская весна
Фото: deus-exmachina.fr

В течение апреля в Украине будет проходить 14-й культурный фестиваль Французская весна.

Как сообщает пресс-служба КГГА, откроется фестиваль 1 апреля 2017 года на Софийской площади, где компания Deus Ex Machina представит спектакль "Галилео". Гостям шоу обещают акробатические трюки в воздухе на высоте до 30 метров и зрелищные световые проекции.

Программой фестиваля запланированы допремьерные показы свежих кинолент, французский короткий метр, концерты, выставки, интеллектуальные обмены, представления и многие другие проекты. Подробная программа Французской весны будет обнародована 17 марта.

Также в течение апреля знакомить с французской культурой будут жителей Днепропетровска, Запорожья, Львова, Одессы, Ровно и Харькова. Впервые в этом году к фестивалю присоединятся Бердичев и Ивано-Франковск.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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