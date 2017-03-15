Шоу акробатов в центре Киева откроет фестиваль Французская весна
В течение апреля в Украине будет проходить 14-й культурный фестиваль Французская весна.
Как сообщает пресс-служба КГГА, откроется фестиваль 1 апреля 2017 года на Софийской площади, где компания Deus Ex Machina представит спектакль "Галилео". Гостям шоу обещают акробатические трюки в воздухе на высоте до 30 метров и зрелищные световые проекции.
Программой фестиваля запланированы допремьерные показы свежих кинолент, французский короткий метр, концерты, выставки, интеллектуальные обмены, представления и многие другие проекты. Подробная программа Французской весны будет обнародована 17 марта.
Также в течение апреля знакомить с французской культурой будут жителей Днепропетровска, Запорожья, Львова, Одессы, Ровно и Харькова. Впервые в этом году к фестивалю присоединятся Бердичев и Ивано-Франковск.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:16
-
15:11
-
14:56
-
14:35
-
09:59
Новости партнеров
- 58168
- 29543
- 25379
- 23536
- 15420