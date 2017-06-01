Актера Джима Керри могут судить за доведение до самоубийства

Керри могут судить по обвинению в доведении до самоубийства его подруги Кэтрионы Уайт

Известного канадского актера Джима Керри могут судить по обвинению в доведении до самоубийства его подруги Кэтрионы Уайт. Об этом сообщает Тelegraph.

Уайт была найдена мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе в сентябре 2015 года. По официальной версии ее смерть наступила в результате передозировки болеутоляющих средств.

55-летний Керри сказал, что он был опустошен ее смертью.

Однако мать Уайт, Бригид Свитман, и ее муж Марк Бертон подали судебные иски против канадского актера.

Они обвиняют Керри в том, что он дал Уайт рецептурные препараты, которые женщина приняла в день своей смерти.

Актер отрицает все обвинения.

Отмечается, что суд отказался оставить иски без рассмотрения.

В первоначальном иске Бертона, поданном в прошлом году, утверждается, что "Керри неправомерно получил эти препараты, нарушив законы штата Калифорния".

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