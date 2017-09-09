Порошенко присудил Аде Роговцевой премию имени Довженко

В этом году размер государственной премии составил 200 тысяч гривень

Актриса Ада Роговцева получила Государственную премию имени Александра Довженко. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.



Президент Петр Порошенко присудил премию Аде Роговцевой "за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства".

В этом году размер премии - 200 тысяч гривень.

Также Порошенко назначил гранты молодым кинематографистам для создания и реализации творческих проектов - три молодых режиссера получат от 60 до 90 тысяч гривень.

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