Порошенко присудил Аде Роговцевой премию имени Довженко
09.09.2017 11:44
В этом году размер государственной премии составил 200 тысяч гривень
Ада Роговцева (фото - Петр Порошенко/Facebook)
Актриса Ада Роговцева получила Государственную премию имени Александра Довженко. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
Президент Петр Порошенко присудил премию Аде Роговцевой "за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства".
В этом году размер премии - 200 тысяч гривень.
Также Порошенко назначил гранты молодым кинематографистам для создания и реализации творческих проектов - три молодых режиссера получат от 60 до 90 тысяч гривень.
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