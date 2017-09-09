В киевской галерее сообщили об уголовном деле по факту выставки

По непроверенной информации, производство заведено по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их отношения к религии

Замдиректора столичной Галереи Карась Александр Заклецкий сообщил, что по факту художественной выставки Ильи и Саши Чичканов полицией открыто уголовное производство. Об этом Заклецкий написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Evgen Karas (директор галереи, - ред.) сообщил, что ему позвонил следователь Подольского РУГУ и пригласил на встречу, сообщив при этом, что по факту выставки Iliya Chichkan и Sasha Chichkan заведено уголовное (sic!) производство. Соответственно, в ближайшее время будут звонить и мне", - написал Заклецкий.

Отмечается, что речь идет о выставке под названием Психодарвинизм.

В свою очередь, основатель музея тоталитарного режима Лукьяновская тюрьма Елена Герасимьюк сообщила, что производство заведено по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК.

Телефоны пресс-служба столичной полиции, к сожалению, не отвечают, поэтому официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

С экспозицией выставки можно ознакомиться на странице Галереи Карась в Facebook.

Напомним, в феврале 2017 года неизвестные учинили погром на выставке сына Ильи Чичкана Давида. Национальная полиция начала уголовное производство.

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