Умерла американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин

Автор фентези-романов умерла дома на 89-м году жизни

В понедельник, 22 января, в Портленде в возрасте 88 лет скончалась американская писательница Урсула Ле Гуин. Об этом сообщает New York Times.



Смерть известной писательницы-фантаста подтвердил ее сын. Он не назвал причину смерти, но сказал, что у Ле Гуин были проблемы со здоровьем на протяжении нескольких последних месяцев.



Урсула Ле Гуин написала больше 20 романов, ста рассказов и выпустила 13 книг для детей. Самые известные - цикл фентези-романов "Волшебник Земноморья" и роман "Левая рука тьмы".

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