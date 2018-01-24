Умерла американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин
24.01.2018 04:37
Автор фентези-романов умерла дома на 89-м году жизни
Урсула Ле Гуин (фото - Getty Images)
В понедельник, 22 января, в Портленде в возрасте 88 лет скончалась американская писательница Урсула Ле Гуин. Об этом сообщает New York Times.
Смерть известной писательницы-фантаста подтвердил ее сын. Он не назвал причину смерти, но сказал, что у Ле Гуин были проблемы со здоровьем на протяжении нескольких последних месяцев.
Урсула Ле Гуин написала больше 20 романов, ста рассказов и выпустила 13 книг для детей. Самые известные - цикл фентези-романов "Волшебник Земноморья" и роман "Левая рука тьмы".
Читайте также: Легенда Голливуда: в США умерла старейшая актриса
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:33
-
09:53
-
09:36
-
09:05
-
08:52
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 36199
- 31539
- 29058
- 25050
- 24081
Спецпроекты
Новости партнеров