Авторы фильма о Малевиче узнали истинное место рождения художника

До последнего времени считалось, что художник-авангардист Казимир Малевич родился на киевской улице Бульонской, которая сейчас названа в его честь

Выдающийся художник-авангардист украинско-польского происхождения, уроженец Киева Казимир Малевич родился на улице Жилянской, а не на Бульонской (ныне - Казимира Малевича), как считалось до последнего времени. Этот факт стал известен во время съемок документального фильма "Малевич" (рабочее название - "Черный квадрат"), сообщает пресс-служба Госагентства по вопросам кино.

Как рассказала креативный продюсер и автор сценария картины Татьяна Филевская, улица Бульонская, которая носила такое название до 1941 года, в 1941-2012 годах называлась "Василия Боженко", а в 2012-м была переименована в честь Малевича, к месту рождения художника не имеет никакого отношения.

"Когда мы пришли в киевский архив, нас ожидала большая неожиданность, поскольку выяснилось, что на самом деле Казимир родился в большом имении его тети Марии Оржеховской на улице Жилянской", - сообщила Филевская.

Она добавила, что в архивах и каталогах не удалось найти точный номер дома, где родился Малевич, поскольку в разные времена это имение было под разными номерами - 62, 63 и 65.

Проект фильма "Черный квадрат" стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино. Производством ленты занимается компания Fresh Production Group, режиссеры - Игорь Малахов и Владимир Луцкий. Съемки картины проходили в Украине, Польше и США.

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Фильм расскажет о жизни и творчестве Малевича и его влиянии на мировую культуру, в частности о связи художника с Украиной и его возвращении в Киев в конце 1920-х годов. Дата выхода ленты в украинский прокат будет анонсирована позже.

Казимир Малевич родился 23 февраля 1879 года (по некоторым данным, 1878-го) в Киеве, умер 15 мая 1935-го в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург).

В январе 2016 года сообщалось, что в Киеве исследователи нашли ранее неизвестные тексты Малевича, датированные 1920-30-ми годами.

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