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Украинцев с ID-картами не впускают в Беларусь

26.01.2017 03:39
Украинцев с паспортом в виде ID-карты не впускают в Беларусь, потому что документ не внесли в межгосударственный договор о безвизовых поездках
Украинцев с ID-картами не впускают в Беларусь
Фото: ГМСУ

Граждан Украины с новыми ID-картами не пускают в Беларусь. Информацию подтвердили в пресс-службе Черниговского пограничного отряда, передает Укринформ.

Это связано с законодательным нонсенсом: новые документы введены, но их не внесли в межгосударственный договор о безвизовых поездках между странами. 

Белорусские пограничники разворачивают украинцев с ID-картами даже если у них есть оборудование для считывания информации, поскольку должны выполнять договорные обязательства. 

В погранслужбе подчеркивают, что этот вопрос должен касаться консульских службы МИД Украины и Беларуси. 

11 января 2016 года в Украине начали выдавать паспорт гражданина в виде пластиковой карты (ID-карты).

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ЛIГАБiзнесIнформ
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