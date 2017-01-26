Украинцев с ID-картами не впускают в Беларусь

Украинцев с паспортом в виде ID-карты не впускают в Беларусь, потому что документ не внесли в межгосударственный договор о безвизовых поездках

Граждан Украины с новыми ID-картами не пускают в Беларусь. Информацию подтвердили в пресс-службе Черниговского пограничного отряда, передает Укринформ.



Это связано с законодательным нонсенсом: новые документы введены, но их не внесли в межгосударственный договор о безвизовых поездках между странами.



Белорусские пограничники разворачивают украинцев с ID-картами даже если у них есть оборудование для считывания информации, поскольку должны выполнять договорные обязательства.



В погранслужбе подчеркивают, что этот вопрос должен касаться консульских службы МИД Украины и Беларуси.

11 января 2016 года в Украине начали выдавать паспорт гражданина в виде пластиковой карты (ID-карты).



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