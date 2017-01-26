Украинцев с ID-картами не впускают в Беларусь
Граждан Украины с новыми ID-картами не пускают в Беларусь. Информацию подтвердили в пресс-службе Черниговского пограничного отряда, передает Укринформ.
Это связано с законодательным нонсенсом: новые документы введены, но их не внесли в межгосударственный договор о безвизовых поездках между странами.
Белорусские пограничники разворачивают украинцев с ID-картами даже если у них есть оборудование для считывания информации, поскольку должны выполнять договорные обязательства.
В погранслужбе подчеркивают, что этот вопрос должен касаться консульских службы МИД Украины и Беларуси.
11 января 2016 года в Украине начали выдавать паспорт гражданина в виде пластиковой карты (ID-карты).
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