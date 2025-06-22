Сырский: Россия ежемесячно увеличивает армию в среднем на 8000-9000 человек

Александр Сырский (Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ)

На территории Украины сегодня сосредоточено около 695 000 оккупантов вместе с оперативным резервом. За 2024 год России удалось мобилизовать 440 000 контрактников, сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

Сырский отметил, что Украина знает возможности врага. Ежемесячно оккупанты в среднем увеличивают армию на 8000-9000 человек.

"Это 13 дивизий, определенное количество полков и бригад. Это еще 121 000. То есть они готовятся к затяжной войне, войне на истощение. Это их главная стратегия. Они хотят давить нас своим человеческим ресурсом, истощить своей массой", – отметил главком.

Он сообщил, что за последний год протяженность фронта увеличилась на 200 км и по состоянию на июнь составляет 1200 км.