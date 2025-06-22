Сирський: Росія щомісячно збільшує армію в середньому на 8000-9000 осіб

Олександр Сирський (Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ)

На території України на сьогодні зосереджено близько 695 000 окупантів разом з оперативним резервом. За 2024 рік Росії вдалося мобілізувати 440 000 контрактників, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LIGA.net.

Сирський зазначив, що Україна знає можливості ворога. Щомісячно окупанти в середньому збільшують армію на 8000-9000 осіб. Також у росіян є і стратегічний резерв.

"Це 13 дивізій, певна кількість полків і бригад. Це ще 121 000. Тобто вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія. Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою", – зазначив головком.

Він повідомив, що за останній рік протяжність фронту збільшилася на 200 км і станом на червень складає 1200 км.